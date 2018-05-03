Джефф Плэтт: Я в сборной, чтобы помочь белорусам добиться успеха на ЧМ 1 3.05.2018, 20:59

Нападающий сборной Беларуси Джефф Плэтт объяснил свое появления в национальной команде.

- Что тебя нынче мотивирует защищать цвета белорусской сборной?

– Просто взял на себя обязательство сыграть за нее в нынешнем сезоне. Участвовал в двух турнирах и дал Дэйву Льюису обещание выступить в Дании. Сейчас я здесь, чтобы помочь белорусам добиться успеха на мировом первенстве.

- То есть не было мысли пропустить чемпионат?

– Нет. Тем более, когда приезжал в команду в ходе сезона, мне давали игровую практику, которая оказалась очень полезной в том числе для выступления за ЦСКА. Поэтому почувствовал определенную ответственность. Мой долг — помочь сборной, – цитирует Плэтта «Прессбол».