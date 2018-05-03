Лукашенко нашел временную замену уволенному начальнику Госинспекции 3.05.2018, 21:06

Охраной животного и растительного мира в Беларуси займется бывший контрразведчик.

Александр Лукашенко назначил исполняющего обязанности начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

На место уволенного накануне президентом Сергея Новикова назначен Александр Назаренко, сообщает пресс-служба диктатора.

Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях.

В КГБ рассказали о нарушениях в Госинспекции. По версии следствия, должностные лица покровительствовали браконьерам, предупреждали их о рейдах, а часть рыбы, которую получали от незаконных рыбаков, передавали своему шефу в Минск. Сейчас три руководителя инспекции находятся за решеткой, им предъявлено обвинение по ст. 430 УК (Получение взятки).

Александр Назаренко ранее занимал пост начальника управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности. В июле 2017 года освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.