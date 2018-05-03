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В Высоких Татрах в Словакии горит лес на площади 30 га

  • 3.05.2018, 21:09
ФОто: fpa

Спасатели эвакуировали туристов.

В Высоких Татрах в Словакии горит лес площадью 30 га. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на местное издание Аktuality.sk.

Пожар начался сегодня около 14.00 в районе пункта Кежмарске-Жлябы. Спасатели эвакуировали туристов.

В борьбе с огнем принимают участие около 50 профессиональных пожарных и добровольцы. Задействованы спецтехника и авиация.

Тушение пожара осложняется труднодоступностью горной местности.

Министерство обороны Словакии заявило о готовности направить военнослужащих для борьбы с пожарами.


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