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В Бобруйске задержали двоих топ-менеджеров предприятий

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  • 3.05.2018, 21:29
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Их подозревают во взяточничестве.

Уголовные дела за взяточничество возбудили в отношении двоих топ-менеджеров предприятий Бобруйска. Их подозревают в том, что они лоббировали интересы определенных поставщиков, а после заключения договоров брали откаты, общая сумма которых оценивается в 5 тыс. долларов, сообщили в УВД Могоблисполкома.

По версии силовиков, откаты в размере 2% от сделки обвиняемые брали в течение двух лет. В начале апреля при получении очередной взятки в размере 1415 долларов был задержан начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». В отношении представителя коммерческой структуры также возбудили уголовное дело за дачу взятки.

В конце апреля задержали заместителя директора по коммерческим вопросам ОАО «ТАиМ». В июне 2017 года он получил 300 долларов за то, что предприятие заключит договор и вовремя рассчитается за сделку. А через месяц, по данным силовиков, он получил 750 долларов.


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