ЕГУ в Вильнюсе переехал в новое здание 3.05.2018, 21:40

фото: svaboda.org

Сегодня состоялось торжественное открытие.

В день Конституции Речи Посполитой 3 мая Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) начал работу в новом корпусе - в бывшем Августинском монастыре в Старом городе Вильнюса, передает «Радыё Свабода».

Как утверждается в пресс-релизе, на торжественной церемонии открытия корпуса к коллективу ЕГУ с поздравительным словом обратились представители правительства Литвы и друзья университета.

В рамках праздничных мероприятий с приветственным словом к сообществу и друзьям университета обратился ректор ЕГУ профессор Сергей Игнатов. Также перед гостями церемонии выступили вице-министр просвещения и науки Литвы доктор Гедрюс Вилюнас и вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичус.

Отец Андрей Кветинский OFM из Вильнюсского прихода св. Варфоломея в Заречье освятил новый корпус университета.

фото: svaboda.org

«Очень символично, что именно в год своего 25-го юбилея ЕГУ нашел новый дом в Вильнюсе. Возможность совместной работы сообщества ЕГУ в отличном здании Августинского монастыря придает процессу обучения и научной деятельности еще большую ценность. Мы благодарны Литве за стабильную поддержку на протяжении всех лет работы в Вильнюсе», - отметил председатель Управляющего Совета ЕГУ Пер Карлсен.

После 12 лет работы в Минске ЕГУ был вынужден покинуть Беларусь и продолжить свою работу в Вильнюсе, что стало возможным благодаря поддержке Литвы и Европейского Союза. За все годы своего существования университет закончили 3044 выпускника. Большинство из них живут и работают в Беларуси.

С осени 2005 года ЕГУ делил учебный корпус с университетом Николаса Ромериса. В октябре 2017 года правительство Литвы приняло решение о передаче бывшего Августинского монастыря для нужд университета.