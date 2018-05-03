Стали известны подробности крушения российского истребителя в Сирии 4 3.05.2018, 21:45

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Предварительной причиной крушения российские военные назвали попадание птицы в двигатель.

Сразу после взлета у истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение в Сирии ранее в четверг, 3 мая, произошло резко падения тяги в одном из двигателей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным «Коммерсанта», самолет должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря. Для подстраховки на борту находился полный боекомплект.

Майор Альберт Давидяна — командир самолета — уже участвовал в подобных операциях. Истребитель прошел подготовку, никаких нареканий к нему, по словам специалистов, не возникало.

Несмотря на это, проблемы у экипажа начались сразу после того, как Су-30СМ поднялся в воздух. Вместо того, чтобы набирать скорость, истребитель начал клевать носом, рассказали очевидцы.

Источник в органах военного управления отметил, что сразу после взлета по какой-то причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей. По словам экспертов, члены экипажа в такой ситуации могли успеть катапультироваться, но решили попытаться выровнять истребитель. Когда самолет начал поворачиваться, чтобы полететь обратно, он завалился на левую сторону и рухнул в море. От удара у Су-30СМ целиком оторвало левое крыло и хвостовое оперение.

Источник издания добавил, что с технической точки зрения крушение Су-30СМ нельзя назвать критичной потерей. В Хмеймиме в разное время находилось от четырех до шести истребителей такого типа. Вместо разбившегося самолета в Сирию могут направить другой аналогичный.

Российский истребитель разбился в Сирии ранее в четверг, 3 мая. Оба летчика погибли. По данным ведомства, истребитель не был сбит. Возможной причиной аварии там назвали попадание птицы в двигатель.