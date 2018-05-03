Сборная Беларуси на ЧМ-2018 сыграет в новой форме 3.05.2018, 21:57

Возвращение к классике?

Сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира-2018 в Дании в новой форме, передает «Прессбол».

Изображение джерси опубликовано на официальном сайте турнира.

На груди у хоккеистов вместо большого герба вновь будет красоваться надпись Belarus. В похожей форме белорусская сборная играла во второй половине 90-х - начале 2000-х годов.

Новая форма:

Форма сборной Беларуси на Олимпиаде-2002:

Форма сборной Беларуси после 2005 года:

Форма сборной Беларуси до 1995 года: