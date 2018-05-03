Меркель, Порошенко и Макрон встретятся 10 мая в немецком Аахене 3.05.2018, 22:05

Встреча пройдет на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого.

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся 10 мая в немецком Аахене.

Об этом агентству "Українські новини" рассказал источник в Администрации президента Украины.

Отмечается, что встреча пройдет на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого, которую должны вручить Макрону "в знак признания его видения новой Европы и воспроизведения европейского проекта".

10 апреля Меркель анонсировала встречу с Порошенко и Макроном в мае в Аахене. Она подчеркивала, что это не будут переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку президента России Владимира Путина на них не будет.