Генерал ВС США: В феврале в Сирии было убито 200-300 российских наемников 3.05.2018, 22:21

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Джонатан Брага

ФОто: NBC

Бригадный генерал армии США рассказал, что дважды предупреждал российских коллег прекратить провокации.

Бригадный генерал армии США Джонатан Брага, директор по операциям основной военной группы США, ответственный за операции в Ираке и Сирии, утверждает, что эта атака произошла вечером 7 февраля, пишет Express.co.uk (перевод - inosmi.ru).

Он рассказал следующее: «Мы увидели движение техники, движение военных, тренировочные маневры и прочее — то, чего прежде мы не видели».

«Я позвонил своему российскому коллеге. Мы взаимодействуем с русскими, чтобы не допускать просчетов и при необходимости снижать напряженность».

«Примерно через два часа в нашу сторону полетели артиллерийские снаряды, за которыми последовал танковый огонь прямой наводкой, а затем и огонь из стрелкового оружия со стороны нескольких сотен бойцов».

«Они перемещали артиллерийские орудия все ближе к нам. Мы еще раз связались с русскими и сказали им, чтобы они прекратили все это».

«Когда нам угрожает опасность, мы должны принимать определенные меры. Тогда мы пошли на эскалацию».

«По нашим оценкам, тогда было убито 200-300 российских наемников».

Спустя несколько минут появились американские самолеты, которые бомбили атакующих в течение трех часов.

Один высокопоставленный чиновник американского военного ведомства сообщил, что аудиозаписи этого инцидента, на которых слышно, как кто-то на русском языке говорит, что американцы устроили там ад, являются подлинными.

По некоторым данным, эти аудиозаписи были сделаны бойцами российской частной военной компании «Вагнер». Один из них сказал: «Они конкретно и четко знали, что это мы [русские] идем».

«В нашей роте сразу же погибли 200 человек, 10 погибли во второй и еще сколько-то в третьей. Все пошло очень плохо».

«Три роты понесли потери».

«У наших, кроме автоматов, ничего не было».

«Вообще ничего, и я уже не говорю о ПЗРК или чем-то подобном. Они порвали нас на куски, устроили нам ад».

«Короче, раскатали просто жестко… Обозначили себя».

«Наши вообще на что надеялись? Что [американцы] напугаются?»

«Некоторых даже нельзя опознать, слишком много погибших».

На вопрос о том, беспокоит ли его вероятность того, что этот конфликт может спровоцировать настоящую войну, генерал Брага ответил: «Очень беспокоит, и именно поэтому я всю ночь вел профессиональный диалог со своими российскими коллегами».

В заявлении Министерства иностранных дел России говорится следующее: «Российские военнослужащие не принимали никакого участия [в атаке] ни в каком качестве, и российское вооружение там не использовалось».