РФ во время ЧМ-2018 восстановит пограничные пункты с Беларусью 4 3.05.2018, 22:55

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Дворкович рассказал о ряде мер, принятых на время проведения чемпионата мира по футболу в России.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о ряде мер, принятых на время проведения чемпионата мира в России, передает vedomosti.ru.

Правительство подписало постановление о возможности выдачи разовых разрешений на полеты иностранных авиакомпаний в нерегулярном сообщении (чартеров), как из-за рубежа в Россию, так и внутри России.

«Будем делать это аккуратно, тем не менее, там, где это будет необходимо, соответствующие разрешения будут выдаваться по согласованию с ФСБ и иными структурами», – объяснил Дворкович.

По его словам, другие средства передвижения обеспечиваются системами «Глонасс» и «Платон», чтобы обеспечить возможность отслеживания их передвижения по территории России.

Кроме того, завершается оформление пунктов пропуска через государственную границу России. Пункты досмотра для болельщиков должны появиться и на границе России и Беларуси, хотя страны входят в «союзное государство» и их граждане могут свободно перемещаться внутри него.

«Особый случай – временные пункты пропуска, пункты досмотра между Россией и Беларусью. Это такой тонкий вопрос, поскольку у нас «союзное государство», – сказал Дворкович.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля этого года в 11 городах России.