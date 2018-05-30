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Кубок Беларуси: БГК сыграет в финале со СКА

  • 30.05.2018, 18:51

Финальный матч состоится сегодня в минском Дворце спорта и начнется в 19:30.

Во втором полуфинале мужского Кубка Беларуси по гандболу новый-старый чемпион страны БГК имени Мешкова предсказуемо не испытал трудностей против гродненского «Кронона» — 40:23.

В первом полуфинале минский СКА обыграл «Гомель» — 32:28.

Таким образом, сегодня в финальном матче мешковцы сыграют с армейцами. Начало матча в минском Дворце спорта «Уручье» в 19.30, — напоминает официальный сайт БГК.


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