Климкин в ООН: Москва всегда рассматривала Бабченко в качестве врага 30.05.2018, 7:31

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Российский журналист Аркадий Бабченко, находясь в Украине, продолжал бороться за установление демократии в России.

Поэтому Москва рассматривала его как врага. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН 29 мая заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает gordonua.com.

"Мы только что получили трагические новости из Киева: Аркадий Бабченко, российский журналист и хорошо известный противник российского режима, был убит вблизи своей квартиры в Киеве. До прибытия на Украину его заставили покинуть Россию. После нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи он уехал в Прагу, а потом – в Киев. Он продолжал бороться за демократическую Россию, находясь в Украине. И конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага. Наша полиция уже начала расследование. Слишком рано говорить, кто за этим стоит, но понимание аналогичных случаев заставляет нас подумать, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации ситуации в Украине, в частности, совершает теракты, ведет подрывную деятельность и политические убийства", – сказал Климкин.

29 мая на работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко совершили покушение в подъезде его дома. Журналист умер в машине "скорой".

Глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что полиция рассматривает профессиональную деятельность Бабченко в качестве основной версии убийства.