Цена бензина в РФ продолжит стремительно расти 2 30.05.2018, 7:46

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Цена бензина и дизельного топлива в мае-июне продолжит стремительный рост, несмотря на решение снизить акцизы.

Ситуация на рынке может стабилизироваться только в июле в том случае, если цена нефти упадет как минимум до $70 за баррель - в противном случае топливо будет дорожать и дальше. Так считают опрошенные ТАСС эксперты.

В последние месяцы темпы роста цен на бензин и дизель превысили инфляцию на фоне удорожания нефти. Так, по данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 мая выросли на 75 копеек. В целом с начала года средние цены на бензин увеличились на 5,3%, а на дизельное топливо - на 5,9%.

В мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину внести до 28 мая в правительство законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Власти считают, что этот шаг поможет сдержать рост цен на топливо.

От бензина у АЗС одни убытки

Эксперты отмечают, что сейчас АЗС несут убытки с каждого проданного литра бензина. По подсчетам старшего консультанта VYGON Consulting Александра Былкина, при реализации одного литра АИ-92 автозаправочная станция в среднем теряет порядка 4 рублей, а НПЗ - около 6 рублей.

"Снижение акциза на 3 тыс. рублей за тонну эквивалентно [сокращению себестоимости литра бензина для АЗС на] 2,3 рубля и является недостаточным для снижения или стабилизации розничных цен с учетом давления на них оптовых", - отмечает аналитик.

Генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов считает, что цена бензина даже с учетом снижения акцизов должна находиться в диапазоне от 46 до 48 рублей за литр АИ-92. Только при такой стоимости АЗС смогут зарабатывать от реализации топлива. "Сейчас мы не видим улучшения ситуации в сегменте крупного опта. Что касается розницы, то рынок стабилизируется только в июле-августе. До этого цены будут расти", - сказал он.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев также не видит оснований для снижения цены из-за решения по акцизам. Напротив, по его словам, стоимость топлива продолжит стремительный рост не только в этом году, но и в следующем, если высокие цены на нефть сохранятся, а правительство не будет предпринимать дополнительных действий. "Это решение должно притормозить рост цены, но не приведет к ее снижению. Оно [решение правительства по акцизам] должно сбить волну паники на рынке", - заметил он.

Почему выросла цена?

Калачев объясняет подорожание бензина на внутреннем рынке резким ростом цены нефти, а также ослаблением курса рубля в результате усиления санкционного режима против России. В этой ситуации рентабельность продажи бензина на АЗС резко упала, и владельцы станций были вынуждены повышать цены.

Ситуация осложняется тем, что экспортировать бензин и дизтопливо сейчас значительно выгоднее, чем реализовывать их на внутреннем рынке. Из-за этого растут оптовые цены, а вслед за ними и розница, считает Турукалов. По его словам, акцизы выросли значительно сильнее, чем предусмотрено налоговым маневром, в рамках которого предполагалось их снижение.

Ряд СМИ объясняют подорожание бензина дефицитом топлива. Минэнерго это опровергает: "Нефтеперерабатывающая отрасль работает в штатном режиме, сформированы необходимые запасы, соответственно, ситуация с обеспечением топливом внутреннего рынка стабильна", - сообщает министерство.

Как ОПЕК влияет на бензин в РФ

Цена бензина в России во многом будет зависеть от решения по сделке ОПЕК+, в том числе возможного изменения квоты на добычу нефти. Решение об этом страны-участники соглашения, в том числе Россия и Саудовская Аравия, должны принять в июне. Турукалов отметил, что сокращение квоты может существенно снизить цену нефти, и в этом случае рост стоимости бензина замедлится.

"Оптовый рынок может стабилизироваться при цене в районе $70 за баррель. Если она будет выше, то принятого правительством решения о снижении акциза станет уже недостаточно. Сейчас цена бензина в России зависит от сделки ОПЕК+, от того как рынки отреагируют на информацию о пересмотре квот", - заметил он.

Если цена нефти будет выше $70 за баррель, тогда правительству придется принимать дополнительные решения по стабилизации ситуации. Таким решением может стать дальнейшее снижение акцизов, но в этом случает пострадают дорожные фонды, которые финансируются из поступлений от этого косвенного налога.

Другой вариант - введение "гибких" акцизов, привязанных к цене нефти. "Следующим логичным шагом было бы введение "гибкого" акциза в зависимости от цены на нефть и курса рубля. В противном случае будет необходимо и дальше подстраивать вручную акциз под колебания мировых котировок на сырье и курсы валют", - сказал Былкин.

Он также не исключил пересмотра акцизов в сторону повышения, если стоимость сырья будет ощутимо снижаться. Но при сохранении высоких цен на нефть должен удерживаться и пониженный акциз, считает Былкин.