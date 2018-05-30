Четверть многодетных белорусов живет на грани нищеты 1 30.05.2018, 7:59

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Власти опубликовали итоги обследования домашних хозяйств в 1-м квартале 2018 года.

Одни результаты вышли весьма любопытными, другие — пугающими.

Во время квартальных обследований Белстат изучает уровень потребительских расходов населения. К потребительским расходам официальная статистика относит денежные расходы домашних хозяйств на питание, покупку алкоголя, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг, пишет сайт banki24.by.

В среднем по Беларуси потребительские расходы домохозяйств в 1-м квартале составили 806,1 BYN за месяц. Среди территорий страны по уровню потребительских расходов сильно выделялся Минск. В столице потребительские расходы оказались равны 1 095 BYN, в областях — 730–769 BYN.

В структуре потребительских расходов минчан еда занимала чуть меньше, чем у провинциалов — 36,7% против 37,1–40,5% в областях. Меньшая доля расходов на еду обычно говорит о большей зажиточности населения на данной территории. При этом Минск не только много тратил, но и больше всех сберегал. Минские семьи откладывали ежемесячно 203 BYN, тогда как в провинции получалось от 53 до 102 BYN в месяц. Именно в столице хранится основная масса банковских депозитов.

Жители городской местности в 1-м квартале тратили на жизнь заметно больше сельчан. Потребительские расходы горожан составляли 879 BYN в месяц, а остальных — лишь 618 BYN. Самые низкие потребительские расходы показали домохозяйства из 1 человека и пенсионеры. Первые тратили в январе—марте 432,8 BYN в месяц, вторые — 489,4 BYN.

Поскольку пенсионеры часто живут парами, в расчете на душу они расходовали меньше, чем более молодые одиночки. Также пенсионеры демонстрировали высокий уровень расходов на еду — 45,8%. Это говорит о крайне низком достатке белорусов после выхода на пенсию. В 1-м квартале 10% богатейших домохозяйств страны потратили на потребительские нужды 1 330 BYN в месяц, а 10% беднейших — только 524,1 BYN. Богатые имели меньшую долю расходов на алкоголь и табак — 3,3% против 3,8%, но большую долю расходов на непродовольственные товары — 36,6% против 22,6%.

Интересно, что в Беларуси почти не отличаются потребительские расходы семей с разным количеством детей. У домохозяйств с 1 ребенком такие расходы равны 1 029 BYN, с 2 детьми — 1 096 BYN, с 3 и более детьми — 994 BYN. По сути, одни и те же деньги в Беларуси распределяются на различное число детей.

Многодетные семьи автоматически попадают под угрозу обнищания, а дети в них хуже питаются и получают слабое образование. Об этом говорят следующие цифры: в 2018 году доля малообеспеченных среди домохозяйств с 3+ детьми составила 26,9% против 4,1% по стране в целом.