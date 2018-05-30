В ОБСЕ призвали немедленно расследовать убийство Бабченко
- 30.05.2018, 8:02
Российского журналиста Аркадия Бабченко убили в его доме в Киеве.
ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом написал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир в Twitter.
"В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование", - подчеркнул он.
29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.