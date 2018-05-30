В ОБСЕ призвали немедленно расследовать убийство Бабченко 30.05.2018, 8:02

Фото: OSCE/Evstafiev

Российского журналиста Аркадия Бабченко убили в его доме в Киеве.

ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом написал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир в Twitter.

"В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование", - подчеркнул он.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.