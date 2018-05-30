Идеологи не пустили в Минск очередную группу 1 30.05.2018, 8:18

Фото: rockpage.me

Песни на стихи Марины Цветаевой посчитали «низким художественным уровнем».

В ноябре в Минск планировала приехать тамбовская группа «Операция пластилин». Концерт должен был состояться в клубе «Брюгге»: коллектив собирался презентовать в белорусской столице альбом «Волна». Однако сегодня музыканты сообщили, что в выдаче гастрольного удостоверения им было отказано, пишет onliner.by.

«В получении гастрольного удостоверения отказано:

„Согласно п. 1.3 ст. 215 Кодекса Республики Беларусь «О культуре», основанием для отказа в проведении концерта является «заключение художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям о низком художественном уровне исполнения»“.

Повторим попытку в начале следующего года и приедем к вам сразу с двумя новыми альбомами. Ну а вы не теряйтесь и приезжайте в российские города», — сообщил коллектив.

А пока группа записывает два новых альбома, мы можем ознакомиться с ее творчеством на YouTube. Это, например, композиция, написанная на стихи Марины Цветаевой.

Напомним, после отмены концерта российского рэпера Face минские идеологи получили официальное предупреждение из прокуратуры и с тех пор невыдачи гастрольных удостоверений сделались массовым явлением. Самый громкий случай — отказ в выдаче «гастрольки» на проведение в Минске концерта Die Antwoord. Тогда идеологи тоже использовали формулировку «низкий художественный уровень».