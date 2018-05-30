В Беларуси проходят последние звонки 2 30.05.2018, 8:56

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Фото: tut.by

В магазинах не будут продавать спиртное.

Сегодня в школах по всей стране проходят последние звонки. Только в Минске 11-й класс оканчивают 10 178 выпускников.

Торжественные линейки в школах проходят утром 30 мая. После обеда около 8 тысяч минских школьников ждут в «Минск-Арене». Еще около 2 тысяч будут отмечать окончание учебного года «по своей программе».

На республиканский праздник кроме выпускников школ, лицеев, гимназий Минска приедут 600 человек из Минской области, по 100 — из Брестского, Витебского, Гродненского, Гомельского, Могилевского регионов. Среди них — победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов.

Основной праздник начнется 30 мая, в 18.00, а с 16.00 возле «Минск-Арены» будет работать парк молодежных культур.

В связи с последними звонками в стране будет запрещено продавать спиртное.

Согласно решению Мингорисполкома, ограничение будет действовать с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая. Запрет распространяется на продажу алкоголя, пива и слабоалкогольных напитков с долей этилового спирта не более 7%. Ограничения не коснутся заведений общепита.

Также в связи с последним звонком в районе «Минск-Арены» будет ходить больше автобусов и троллейбусов.