Чтобы звери не праздновали свою победу над нами 8 Сергей Пархоменко

30.05.2018, 9:10

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Сергей Пархоменко

Фото: Евгений Гурко

Каждому из нас надо продолжать делать свое дело.

Убийство Анны Политковской осталось нераскрытым, поскольку организаторы и заказчики его так и остались неизвестны, не найдены и не наказаны.

Убийство Бориса Немцова осталось нераскрытым, поскольку поскольку организаторы и заказчики его так и остались неизвестны, не найдены и не наказаны.

Убийство Павла Шеремета осталось нераскрытым, поскольку организаторы и заказчики его так и остались неизвестны, не найдены и не наказаны.

До тех пор, пока это будет оставаться так, можно не рассчитывать на раскрытие и наказание убийц Аркадия Бабченко.

И до тех пор скоты, вроде Маргариты Симонян или Олега Лурье будут изощряться в сарказме по поводу «очередной сакральной жертвы».

Аркадия Бабченко очень жаль.

Он был молодым человеком, полным сил и страсти. Его смерть — страшная несправедливость и демонстрация звериной бессмысленной жестокости, презрения к человеку и ненависти к свободе, кто бы ни были те звери, которые это задумали, и те другие, которые это сделали.

Надо каждому из нас продолжать делать свое дело, чтобы звери не праздновали свою победу над нами и не убеждались, что их звериная жестокость оказывается эффективной.

И ведь вот что важно: каждому из нас есть что делать в это время дикости и озлобления, в этом страшном мире, в этой несчастной стране, в каждом из этих бесчеловечных городов.

Надо стараться дожить до того момента, когда обезумевшие в своей злобе звери и прислуживающие им скоты будут собраны вместе и наказаны.

И важно быть готовым к этому моменту, не пропустить его, когда он придет.

Сергей Пархоменко, Фейсбук