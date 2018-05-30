Скоро на стол белорусов лягут астрономические тарифы на ЖКХ 8 30.05.2018, 9:21

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Карикатура: svaboda.org

В условиях кризиса власть трусливо пытается переложить вину на народ.

Об этом сайту Сharter97.org заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полина Шарендо-Панасюк:

- Полина, расскажите нам о ситуации в Бресте. Как экономический кризис повлиял на жизнь города?

- Несмотря на то, что Брест - это город, который находится на границе с Евросоюзом и ассоциируется с достатком, ситуация в нем очень плачевная.

Cейчас власти вовлечены в новый многомиллионный проект. Брест готовят к памятной дате - тысячелетию города, которое будет отмечаться в следующем году. Очередные «супер дожинки» для номенклатуры.

Вкладываются огромные средства, речь идет о сотнях тысяч долларов. Но, как у нас принято, многие работы делаются в кредит. Чиновники привыкли к такой практике, что у нас строятся помпезные здания, а затем остаются многомиллиардные долги.

Безусловно, это производит впечатление, но серьезно бьет по карману брестчан.

К примеру, я слышала от строителей, что за железнодорожный вокзал городской бюджет остался должен 30 миллиардов рублей. Получается, что банкет идет за счет жителей города.

Очень тяжелая ситуация складывается с ситуацией на рынке труда. Так называемые градообразующие предприятия, которые кормили город, сейчас превратились в балласт.

На их местах строят склады и магазины. На рубеже 90-х и «нулевых» многие попытались открыть свой бизнес. Но мы видим в каком состоянии оказались наши предприниматели. Рынки стоят пустые, у брестчан просто нет денег на то, чтобы что-то покупать.

Люди выживают за счет родителей-пенсионеров, дач и огородов. В центре Европы «цветет и пахнет» натуральное хозяйство. Что вырастил на приусадебном участке - то и съел.

Тенденция последнего времени - это массовая трудовая миграция. Кто-то выезжает на сезонные работы, кто-то решается и покупает билет в один конец. В городе царит чемоданное настроение. Люди голосуют ногами против глупых указов Лукашенко. Но, как вы понимаете, все уехать не могут.

- Брест активно проявил себя во время протестов против декрета о «тунеядцах» в прошлом году. Как люди относятся к обновленной версии закона?

- Ничего не поменялось. Люди по-прежнему критически относятся к подобным сумасшедшим инициативам. Режим сам виноват в том, что экономика лежит, а в стране разруха. А теперь трусливо пытается переложить вину на народ. Ищут крайних, идет охота на ведьм.

Люди не до конца осознают, что принят новый декрет. Когда на их стол лягут астрономические тарифы на ЖКХ, которые предусматривает декрет, тогда начнутся настоящие протесты. Белорус долго запрягает, но быстро едет.

- Еще один яркий пример - протесты против строительства аккумуляторного завода. Акции против вредного предприятия проходят каждую неделю. C чем вы связываете такую активность протестующих?

- Ну, начнем с того, что эта стройка затронула очень многих жителей города. В районе будущего аккумуляторного завода находится очень много дачных участков, где люди выращивают картофель, овощи, зелень. Это небольшое подспорье во время кризиса, но помогает не умереть с голоду. А теперь представьте, какого качества там будет продукция после постройки завода. Власти забирают последний кусок хлеба у бедняков

Вторая категория людей, особенно пострадаювших от вредного завода - зажиточные брестчане, которые обзавелись дорогой недвижимостью на окраине города.

Аккумуляторный завод перечеркивает труд многих поколений жителей Бреста. Как жить, если рядом будет стоять аккумуляторный завод?

Люди пытаются избавиться от недвижимости в тех районах, но цены катастрофически упали. Какой человек захочет расстаться со своим коттеджем за бесценок? Ситуация патовая.

Как известно, белорусы больше всего злятся и протестуют, когда что-то касается их кошелька. Прошлогодние протесты показали людям, что уличными акциями можно добиться многого. Поэтому властям придется не сладко.

- Как вы думаете, приобретут ли экологические и социальные протесты в Бресте политический характер?

- Я уверена, что протест будет эволюционировать в политическом направлении. Ведь нужно не лечить симптомы, а бороться с самим заболеванием. А корень всех зол в Беларуси - Лукашенко и система, которую он породил. Все упирается в чиновников и режим. В нормальной стране уже бы десять раз пересмотрели разрешение на постройку завода c подобной репутацией. Но, как говорится, нет худа без добра. Нужно же с чего-то белорусам начинать.

Очень тяжело предсказать, во что выльются новые акции протеста. Когда начинается лавина, то очень сложно спрогнозировать, в какой бок она будет сходить. Думаю, что протесты повторятся. Так жить дальше нельзя.