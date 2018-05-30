С работой в Беларуси будет еще хуже 11 30.05.2018, 9:27

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Архивное фото: персонал-престиж

Минус 14 тысяч 327 рабочих мест – и это только за апрель.

За прошедший месяц тех, кто работу потерял, было почти на 15 тысяч больше, чем тех, кто работу нашел. С начала года были потеряны 20 с лишним тысяч рабочих мест, 2017-й год – более 41 тысячи, а с 2010-го по 2016-й занятых в экономике белорусов стало меньше почти на 300 тысяч человек, передает Белсат.

Александр Ярошук из Конгресса демократических профсоюзов говорит, что в течение нескольких лет количество тех, кто потерял работу, превышает количество тех, кто ее нашел.

«Государство не может создавать рабочие места, но и бизнесу не дает этого делать. Ведь экономическая самостоятельность рано или поздно приводит к политической независимости», – говорит Ярошук.