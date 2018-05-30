Айдер Муждабаев: Совершено международное политическое заказное убийство 3 30.05.2018, 9:34

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Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Здесь нет никаких посторонних мотивов.

Убийство журналиста Аркадия Бабченко – это кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил журналист, заместитель генерального директора АТR Айдер Муждабаев.

"Считаю, что это тот случай, когда совершено кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство. Здесь нет никаких посторонних мотивов, потому что Аркадий не был связан ни с чем, кроме своей журналистской деятельности", - отметил он.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.