Аркадий Бабченко о журналистике 30.05.2018, 9:53

Аркадий Бабченко

Фото: Facebook

Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно.

Об этом Аркадий Бабченко написал сразу после “президентских выборов” в России.

“Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно. "Срочная новость! Путин официально стал Президентом!"...Мне кажется, самым популярным СМИ в нынешней России может стать по-настоящему честное СМИ, которое напишет одну единственную фразу: "В Мордоре сегодня ничерта не изменилось””.

Напомним, журналист был убит вчера в Киеве.