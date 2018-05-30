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Аркадий Бабченко о журналистике

  • 30.05.2018, 9:53
Аркадий Бабченко
Фото: Facebook

Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно.

Об этом Аркадий Бабченко написал сразу после “президентских выборов” в России.

“Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно. "Срочная новость! Путин официально стал Президентом!"...Мне кажется, самым популярным СМИ в нынешней России может стать по-настоящему честное СМИ, которое напишет одну единственную фразу: "В Мордоре сегодня ничерта не изменилось””.

Напомним, журналист был убит вчера в Киеве.


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