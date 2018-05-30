«Новая газета» проведет собственное расследование убийства Бабченко 30.05.2018, 10:10

Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

До отъезда из России журналист несколько лет был военным спецкором издания.

Российская "Новая газета" намерена провести собственное расследование убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом 29 мая заявил агентству "Интерфакс" основатель газеты Дмитрий Муратов.

По словам Муратова, у "Новой газеты" есть бюро в Украине и сотрудники, которые хорошо знали Бабченко и поддерживали с ним отношения.

До отъезда из России в 2017 году журналист несколько лет был военным спецкором издания.

Муратов отметил, что в последний год не переписывался с Бабченко. Он добавил, что до сих пор не согласен со многими заявлениями журналиста, но Бабченко "руководил талант, а не злоба и не корысть".

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева.

По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.