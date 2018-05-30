Белорусских дипломатов из посольства в Румынии уволили за жалобу на посла? 30.05.2018, 10:15

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Андрей Гринкевич

Ситуация получила огласку в дипломатических кругах.

Как стало известно nn.by из достоверных источников, во второй половине 2017 года в белорусском посольстве в Румынии произошло исключительное по дипломатическим меркам событие - несколько сотрудников написали в «центр» жалобу на посла Андрея Гринкевича.

Андрей Гринкевич был назначен послом в Румынии в ноябре 2016 года. В 2004-2012 был послом в Швеции.

Как результат - эти люди попали «под оптимизацию» и лишились своих должностей, ситуация получила огласку в дипломатических кругах.

Следует отметить, что штат посольства небольшой, там работает всего несколько человек.

Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик о ситуации высказался неконкретно. «В посольстве на данный момент работают те же люди, которые работали в нем на начало года», - сказал он журналистам.

При этом в кэш версии страницы белорусского посольства можно увидеть, что сотрудники действительно изменились.

Вот страница сайта со списком сотрудников на 12 июня 2017 года:

А вот та же страница уже на 11 ноября 2017 года, которая актуальна и по сей день: