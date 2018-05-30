«К семидесяти отключила Ольгу Павловну и стала моделью без возраста» 2 30.05.2018, 10:41

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Накануне серьезного юбилея Ольга Шатыко каждый день доказывает: пенсия - это время открытий.

Когда она идет по улице, многие, не стесняясь, подходят, чтобы высказать свое восхищение… И это еще никто не знает, что в паспорте у нее, будто по ошибке, в графе «дата рождения» записано: 01.01.1949, пишет kp.by. Кажется, над Ольгой Шатыко годы не властны. Как такое возможно?

- Ощущаю себя на 35 лет, хотя сыну 44 года, а внуку - 7, - улыбается Ольга.

- Я 40 лет работала в здравоохранении, 30 из них преподавала в Белорусской медицинской академии последипломного образования, - рассказывает Ольга. - По роду своей деятельности мне приходилось оценивать последствия болезней, которые перенесли разные люди. Когда изучала их медицинские карты, понимала: всего этого можно было избежать, если бы в свое время они начали работать над собой - и на физическом, и на эмоциональном уровне… Что такое дряхлость и уход из жизни, я осознала, когда ухаживала за своей мамой. Это очень печально. На самом деле мы живем в уникальное время. Достижения современной медицины таковы, что нам всем придется долго жить после 60. Нынешние 70 - это прежние 50 лет. Но, увы, многие белорусы в 60 признают себя стариками и ставят на себе крест: мы видим сгорбленных людей с поникшей головой, потухшим взглядом, шаркающей походкой... Нужно менять стандарты возрастного восприятия!

Ольга признается, что для себя пенсию восприняла как третью молодость. Начала заниматься аргентинским танго, интересуется политологией, социологией.

- Отменила дни рождения и выпустила на свободу внутреннюю девчонку

- Много времени провожу в интернете, обожаю лекции по искусству, встречи с интересными творческими людьми, а с недавнего времени даже стала моделью, - улыбается. - Увидела в интернете рекламу: Центр активного долголетия набирал «студенток» для проекта «Реальный возраст». Это проект по созданию команды ageless-моделей - моделей без возраста, цель которого - изменить существующие стереотипы в отношении людей старше 60 лет. Мне эта идея очень нравится. К тому же автор проекта - профессиональная модель Ольга Семашко. Работать было очень интересно: нас научили ходить по подиуму, держать осанку, синхронно двигаться… А в апреле я вместе с другими моделями возраста 60+ вышла на подиум в рамках фестиваля Lady Fest. Очень здоровские ощущения! Публика нас очень тепло приняла. Родные и знакомые были в восторге и очень поддерживали. Сейчас планирую вести собственный видеоблог и общаться на тему моды, стиля и долголетия без дряхлости с людьми по всему миру.

Во время фестиваля Lady Fest вместе с другими моделями возраста 60+ Ольга вышла на подиум. Фото: личный архив героя публикации

«Отменила дни рождения и выпустила на свободу внутреннюю девочку»

- Может, выпишете собственный рецепт «красивого долголетия»?

- Для начала нужно забыть про свой возраст и изменить мировоззрение. Цифры в паспорте ни о чем не говорят. Да и психологи мирового уровня советуют забыть о своих днях рождения - они связаны с возрастом, и это напрягает, - улыбается Ольга. - Так получилось, что я родилась 1 января - собрать кого бы то ни было в этот день нереально. В юности очень переживала из-за этого. Потом махнула рукой: в компаниях, с которыми встречаю Новый год, меня заодно поздравляют с днем рождения - и все на этом. Так что к цифрам отношусь с иронией.

- Достижения современной медицины таковы, что нам всем долго придется жить после 60-ти. Нынешние 70 - это прежние 50, но, увы, многие белорусы уже в 60 ставят на себе крест

Кроме того, нужно чаще выпускать на свободу свою внутреннюю девчонку. В свое время меня очень вдохновила Тао Порчон-Линч из Нью-Йорка, которая в 96 лет преподает йогу и танцует аргентинское танго. Я за то, чтобы ликвидировать термин «стареющая женщина» и заменить его на «взрослеющая женщина». Мои подруги, которые лет на 10 - 20 моложе меня, говорят: «Глядя на тебя, стареть не страшно». Ощущаю себя на 35 лет, хотя сыну 44 года, а внуку - 7 лет. Статуса бабушки вообще не боюсь. Наоборот, очень обрадовалась этому факту. Сейчас стараюсь быть внуку подружкой. И Ольгу Павловну в себе тоже отключила - сейчас я просто Ольга.

Вместо того, чтобы сидеть дома на диване, Ольга с удовольствием ходит в музеи, на выставки, в театр, на лекции по искусству...А недавно пошла учиться танцевать танго.

- Но как вам удается держать себя в такой потрясающей форме?

- Я вообще фанат здорового образа жизни, тем более с детства занималась гимнастикой. Есть несколько очевидных убийц, которые приближают нас к порогу старости и дряхлости: «мусорное питание», сидячий образ жизни, стрессы и недосыпы… Вроде все знают, что это плохо, но работают над собой единицы.

Когда мне исполнилось 40 и я увидела первые признаки возрастных изменений - морщинки, потеря мышечного тонуса, проблема с осанкой - начала искать пути преодоления. Поняла: чтобы избежать этих проблем, нужны ежедневные упражнения. Мы все ведем сидячий образ жизни. В итоге мышцы, которые находятся в передней половине тела, укорочены и напряжены. Мышцы на задней стороне тела, наоборот, раcтянуты и ослаблены. Чтобы осанка была хорошей, между мышцами нужно поддерживать баланс.

Много читала, изучала, в результате остановилась на гимнастике Томаса Ханны, способной восстановить баланс между мышечно-фасциальными цепями нашего тела. К слову, пилатес этот баланс тоже прекрасно восстанавливает. Еще поняла для себя, что очень полезна физическая активность в виде ходьбы. Единственное, что требуется, - время и желание. По минимальным подсчетам, в неделю человек должен заниматься ходьбой 180 минут. Если разделить на 7 дней, получается немного. А если выделять на ходьбу 300 минут в неделю - 40 - 50 минут в день, то вполовину уменьшается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Я выбрала для себя скандинавскую ходьбу - благодаря ей можно задействовать мышцы верхнего плечевого пояса. Встаю в 7 утра, выпиваю пару стаканов воды - и в парк. Бывало, прохожие спрашивали: «Бабушка, где лыжи забыла?» А сейчас многие женщины старше меня в парке - тоже со скандинавскими палками (улыбается).

1991 год.

1994 год.

На этом фото Ольга с с сыном в аэропорту Бен-Гурион в Тель- Авиве. 2008 год.

«Мечтаю выйти на подиум в Милане»

- Наверняка у вас и своя система питания есть?

- От сладкого отказалась в 55 лет. Позволяю себе что-нибудь эдакое один-два раза в неделю. Вместо сахара - стевиозид. Его добывают из стевии - растения из Южной Америки. Оно в 200 раз слаще сахара, не вызывает подъем уровня глюкозы в крови. При этом почти каждый день ем горький шоколад: какао-бобы - невероятно полезный продукт. Еще очень полезно масло какао. Я его тоже употребляю.

В день выпиваю 1,5 литра воды, не употребляю полуфабрикатов. Утром съедаю яйцо пашот с половинкой авокадо: в желтке много холестерина, но это не важно до тех пор, пока он не прошел термическую обработку - как только желток запекается, холестерин в нем окисляется и становится вредным. То есть употреблять яйца нужно в том состоянии, когда желток жидкий. А это яйца пашот или деревенская яичница, когда белок схватывается, а желток нет. Обожаю квашеную капусту - это уникальный по полезности продукт. Идеальная заправка - оливковое масло. Важно не использовать растительные масла, прошедшие термическую обработку.

Кажется, над Ольгой Шатыко время не властно. И это еще никто не знает, что в паспорте у нашей героини , будто по ошибке, в графе дата рождения записано 01.01.1949.

В обед обязательно съедаю белок: это может быть даже красное мясо птицы, не обязательно белое, много овощей и немного углеводов. Подойдет гречневая, овсяная каша или бурый рис, он с более низким гликемическим индексом.

Идеальный ужин - рыба и овощи. Последний прием пищи - не позже чем за 2 часа до сна.

- Я за то, чтобы ликвидировать термин "стареющая женщина" и заменить его на "взрослеющая женщина".

- А как быть тем, кто без сладкого жить не может?

- Питание зависит от соматического типа организма и генетических особенностей, которые сложились на протяжении десятков тысяч лет. Чей-то организм получает энергию из углеводов - таким людям на завтрак нужна каша. Организму других удобнее получать энергию из жиров - им нужны яйца, нежирное мясо, красная рыба, сливочное масло... По типу телосложения выделяют эктоморфов, мезоморфов, эндоморфов - каждому из них присущ определенный тип получения энергии. Это нужно учитывать при выборе своей диеты, только тогда она сможет стать стилем жизни. При росте 165 см я вешу 58 кг. И, могу сказать, при моем образе жизни и питания поправиться довольно сложно. Стараюсь поддерживать физическую активность, чтобы объем мышц сохранялся. Еще в свой ежедневный ритуал включила даосскую дыхательную гимнастику. Суть в том, чтобы поочередно расслаблять боковые, задние и передние части диафрагмы. От этого напрямую зависит состояние наших внутренних органов. И это тоже отличный способ сохранить молодость.

Выглядеть хорошо Ольга старается даже во время прогулки и занятий спортом. Вместо макияжа - стильные очки, вместо укладки - модный головной убор.

- А как вы относитесь к уколам красоты, подтяжкам? Многим, глядя на вас, сложно поверить, что вы к этому не прибегали…

- Я принимаю выбор женщин, которые колют ботокс, но мое медицинское образование и знания не позволяют мне вводить в свой организм на регулярной основе нейротоксины, которые впоследствии всасываются в кровь. Это мое личное мнение. Есть масса других способов, которыми можно поддержать мышцы лица. Мне очень нравятся уроки Фельденкрайза - это такой пилатес для лица, который способен задействовать все необходимые мышцы. Эти упражнения можно делать, сидя за компьютером, стоя в очереди... Главное - делать каждый день. Не будет ни брылей, ни других изменений, которые так расстраивают женщин. Но, конечно, стараюсь ухаживать за кожей, в качестве питания использую кокосовое масло, регулярно делаю маски с гиалуроновой кислотой. При этом не боюсь морщин - старят ведь не они, а общая геометрия и выражение лица.

- Надо сказать, ваше умение подбирать наряды тоже восхищает. Этому научились в модном проекте?

Когда Ольга идет по улице, многие, не стесняясь, подходят, чтобы высказать свое восхищение.

- В том числе. Но еще подписалась на каналы стилистов в YouTube. Многому у них научилась. Обязательно нужно иметь качественные базовые вещи и пару-тройку модных вещей - и тогда все будет гуд. В моде многослойность, смешение стилей… Для женщин моего возраста - отличная тема. Еще недавно готовилась к международному конкурсу красоты в Милане, который пройдет этим летом, - многие говорили, что у меня отличные для этого данные. К сожалению, пока не нашла спонсора для поездки. Но не унываю - уверена, что мой главный выход еще впереди.