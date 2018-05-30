Приход глобального кризиса в Беларусь практически неизбежен 6 Владимир Тарасов

30.05.2018, 10:25

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Вопрос только во времени его наступления, глубине и продолжительности.

В Турции девальвировалась национальная валюта – лира, в Швеции выпустили брошюру для населения о подготовке к войне, президент США Дональд Трамп уже начал торговую войну, а Беларусь строит планы грандиозного роста ВВП. Как-то странно…

Правительство Беларуси строит грандиозные планы экономического развития страны на ближайшие годы и десятилетия, прогнозируя значительный рост ВВП и доходов населения. Планы выглядят привлекательно, но осуществиться им не суждено.

И причина этого лежит вне нашей страны, а в мировой экономике, на которую медленно, но неизбежно надвигается глобальный финансовый и экономический кризис, по масштабам превосходящий знаменитую Великую депрессию 1929 года. И все перечисленные выше события, на самом деле, это, пожалуй, даже не признаки, а начало этого нового кризиса. К нему следовало бы готовиться и Беларуси.

История Великой депрессии повторяется

Причины, которые привели к кризису 1929 года, известны. Это спекулятивные операции на рынке ценных бумаг США и ряда других стран. Перед кризисом люди покупали стремительно дорожающие акции на все деньги, что у них были, да еще и брали кредиты на покупку ценных бумаг, благо ставки ФРС тогда были низкими. За счет роста котировок акций доходы населения росли, что привело к экономическому буму, а на рынке акций надулся пузырь. И вот в 1929 году ФРС начала повышать ставки, кредиты стали дорожать, и люди не смогли рассчитаться по ним, что привело к краху рынка акций и экономическому кризису.

США тогда попытались спасти экономику посредством введения таможенных барьеров во внешней торговле, дав начало торговой войне с другими странами. Затем государство взяло экономику под свой контроль. Но полностью ситуацию в экономике исправила только мировая война.

В настоящее время пузырь на рынке американских акций, а также на рынках других активов имеется. И, как и в 1929 году, ФРС повышает ставки, правда, действует осторожнее, чем в 1929 году. Поэтому фондовые индексы США пошли вниз, но краха пока не было. Но зато Дональд Трамп начал торговую войну, не дожидаясь краха.

Кроме того, проблемы наблюдается на рынках некоторых стран. В частности, стоит упомянуть события в Турции. Предприятия этой страны, пользуясь низкими ставками по долларовым кредитам, осуществили значительные заимствования в долларах, которые после того, как ФРС несколько раз повысила ставки, стали слишком дорогими.

И теперь турецкие корпорации не могут рассчитаться по старым долгам, что вызывает отток капитала из страны. А это приводит к снижению курса лиры против доллара, который особенно ускорился в мае (за первые три недели этого месяца лира подешевела примерно на 17%). В результате Центральный банк Турции 23 мая увеличил свою ставку с 13,5% до 16,5% годовых.

Угроза развития событий по такому же сценарию нависла над многими странами. В связи с этим Институт Международных Финансов предупредил, что валютные кризисы в Турции и Аргентине могут быть лишь началом череды кризисов в развивающихся странах.

Кризис уже начался

Судя по указанным событиям, мировой глобальный экономический кризис, собственно, уже начался, только его форма несколько отличается от той, которую он имел в 1929 году. Это как с болезнью. Ангина может начаться с легкого кашля и покраснения горла, и человек может какое-то время не обращать на них внимания, но он уже болен и впереди неизбежные высокие температура, слабость и постельный режим.

Действия правительства Швеции вполне вписываются в сценарий глобального кризиса. И не случайно двадцатистраничная брошюра, которая должна быть разослана 4,8 миллионам семей в стране, называется «Если наступает кризис или война».

На первом месте в названии, как видим, стоит кризис. Правда, судя по содержанию, речь идет о войне, а не о глобальном экономическом кризисе. Главная идея брошюры в том, что люди должны быть готовы к тому, что какое-то время им придется выживать самостоятельно, потеряв доход в условиях нарушений в работе государственного аппарата. То есть, надо запастись продуктами и вещами первой необходимости.

Советы сами по себе неплохие, но готовиться шведам надо совсем к другому: к экономическому кризису, то есть к потере доходов, безработице и снижению цен на их собственность – акции, дома, машины. Банки с тушенкой тут особо не помогут, надо искать занятие, которое сможет обеспечивать деньги даже во время экономического спада.

Японцы в этом смысле поступают умнее шведов: инвесторы в акции потихоньку распродают акции экономических гигантов, и приобретают так называемые защитные ценные бумаги – акции предприятий, которые будут существовать и в периоды кризисов, так как какие-то необходимые потребности людей все равно надо будет удовлетворять (это пищевая промышленность и т. п.).

Впрочем, рядовые шведы, оценивают ситуацию, похоже, более реалистично, чем правительство страны. Индекс потребительской уверенности в Швеции в мае снизился шестой месяц подряд – до 98,5 с 100,5 в апреле.

Подобные процессы идут не только в Швеции. Индекс потребительского доверия в Австралии упал до 117,7 со 121,6. Главной причиной стало беспокойство людей насчет падения цен на дома. Вот это реальная угроза.

Данные процессы уже нельзя не замечать. В частности, Джордж Сорос, выступая в Париже, заявил, что ликвидация ядерной сделки с Ираном и разрушение альянса между ЕС и США неизбежно негативно отразятся на европейской экономике и вызовут другие сбои, в том числе девальвацию валют развивающихся стран. «Нас, возможно, ожидает новый серьезный финансовый кризис», – сделал вывод финансист. «Говорить, что Европа подвергается экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, это суровая реальность», – считает Джордж Сорос.

Вряд ли стоит рассчитывать на то, что Беларусь останется в стороне. В последние годы правительство страны, правда, пытается проводить жесткую денежно-кредитную политику и снижать внешний долг, но получается это плохо. По данным Национального банка РБ, чистая международная инвестиционная позиция РБ, то есть разница между иностранными активами страны и ее внешними обязательствами в 2017 году увеличилась на 0,7 млрд. долларов и составила 41,5 млрд. долларов.

Обязательства резидентов РБ перед внешним миром выросли на 3,3 млрд. долларов и составили 57,7 млрд. долларов, а внешние активы увеличились на 2,7 млрд. долларов – до 16,2 млрд. долларов.

При этом если чистая инвестиционная позиция государственных органов улучшилась, то позиция депозитных организаций (без учета Нацбанка) и нефинансового сектора экономики ухудшилась. То есть риски, связанные с ростом стоимости зарубежных заимствований для Беларуси, были отчасти переложены с плеч государства на корпоративный сектор экономики. Но в случае кризиса это мало поможет, ведь, например, в Турции нет проблем с госдолгом.

Поэтому и от ослабления национальной валюты против доллара, подобно тому, как это произошло в Турции, наша страна не застрахована. Собственно, приход глобального кризиса в нашу страну практически неизбежен, вопрос только во времени его наступления, глубине и продолжительности.

Владимир Тарасов, «Белрынок»