Надо что-то делать

Надо что-то делать3
- Григорий Пасько
- 30.05.2018, 10:32
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Нас убивают методично, спокойно, часто, беспощадно, целенаправленно…
Мы – терпим.
Не молчим, конечно, - огрызаемся, иногда кричим.
Там, где нас почти не слышно и не видно. В фейсбуке.
Но мы ничего реально не делаем, чтобы предотвратить эти смерти.
Поэтому нас и дальше будут убивать.
До тех пор, пока останутся одни лишь соловьевы-киселевы.
Я не знаю, что именно надо делать и именно сейчас.
Но я знаю, что что-то надо делать.
И не только во имя себя самих, пока живых. Но и во имя тех, кто уже погиб.
Григорий Пасько, Фейсбук