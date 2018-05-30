Надо что-то делать 3 Григорий Пасько

30.05.2018, 10:32

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Григорий Пасько

Нас убивают методично, спокойно, часто, беспощадно, целенаправленно…

Мы – терпим.

Не молчим, конечно, - огрызаемся, иногда кричим.

Там, где нас почти не слышно и не видно. В фейсбуке.

Но мы ничего реально не делаем, чтобы предотвратить эти смерти.

Поэтому нас и дальше будут убивать.

До тех пор, пока останутся одни лишь соловьевы-киселевы.

Я не знаю, что именно надо делать и именно сейчас.

Но я знаю, что что-то надо делать.

И не только во имя себя самих, пока живых. Но и во имя тех, кто уже погиб.

Григорий Пасько, Фейсбук