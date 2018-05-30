Какие «праймериз», какая «теория малых дел»? Константин Эггерт

30.05.2018, 10:35

Константин Эггерт

Смотрится как выборы главного режиссера лагерного театра где-нибудь в Мордовии году в 1939-м.

После убийства Аркадия Бабченко невозможно читать о "праймериз кандидата в мэры от оппозиции", всех этих "теориях малых дел" на детских площадках и мусорных свалках, которые молодые и перспективные муниципальные депутаты рано или поздно превратят в большую политику и въедут в Кремль на белых конях.

Смотрится как выборы главного режиссера лагерного театра где-нибудь в Мордовии году в 1939-м.

Константин Эггерт, Фейсбук