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Какие «праймериз», какая «теория малых дел»?

  • Константин Эггерт
  • 30.05.2018, 10:35
Константин Эггерт

Смотрится как выборы главного режиссера лагерного театра где-нибудь в Мордовии году в 1939-м.

После убийства Аркадия Бабченко невозможно читать о "праймериз кандидата в мэры от оппозиции", всех этих "теориях малых дел" на детских площадках и мусорных свалках, которые молодые и перспективные муниципальные депутаты рано или поздно превратят в большую политику и въедут в Кремль на белых конях.

Смотрится как выборы главного режиссера лагерного театра где-нибудь в Мордовии году в 1939-м.

Константин Эггерт, Фейсбук


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