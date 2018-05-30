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На литовской границе могут образоваться большие очереди

  • 30.05.2018, 10:46

Литовская таможня временно прекратила оформление грузового транспорта.

Литовская таможня временно прекратила оформление грузового транспорта на всех пунктах пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщается на сайте Пограничного комитета нашей страны, сообщает Еврорадио.

Сообщается, что причиной стал сбой программного обеспечения.

В связи с этим Пограничный комитет предупреждает, что на литовском направлении могут образоваться очереди из автопоездов, и советует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты движения.

О восстановлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.


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