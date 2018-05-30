Киевляне пикетировали посольство РФ из-за убийства Бабченко (Видео, онлайн) 30.05.2018, 10:50

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Аркадий Бабченко

(обновлено) Основная версия убийства журналиста - его профессиональная деятельность.

Жители Киева вышли под посольство РФ в знак протеста против убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает «Радио Свобода». На митинг пришли те, кто лично знал Аркадия, а также почитатели творчества публициста.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева.

По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.