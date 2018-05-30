Яцек Чапутович: Волю украинцев быть частью Запада не сломить 30.05.2018, 11:06

Яцек Чапутович

Эту волю не сломить ни незаконной аннексией Крыма, ни конфликтом на востоке страны.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что волю украинцев стать частью Запада никто не сломает.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, на котором председательствовала Польша, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Это волю не сломать - ни незаконной аннексией Крыма, ни конфликтом на востоке страны. Те, кто так считал, плохо понимали не только украинскую душу, но и принципы демократии", - заявил Чапутович.

Он напомнил о систематических нарушениях прав человека в Крыму, от которых больше всего страдают неправительственные организации и организации крымских татар.

"Самую высокую цену за конфликт на востоке Украины платят мирные жители. Им должна быть предоставлена защита в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека", - заявил министр.

Чапутович снова обвинил Россию в нарушении международного права.

"Минские соглашения требуют немедленного прекращения огня и вывода тяжелой военной техники с целью создания зоны безопасности.

Однако они не придерживаются и не препятствуют постоянным боям и регулярному использованию тяжелого оружия, серьезно нарушает повседневную жизнь местного населения. Россия сама подписала Минские соглашения, но ее деятельность подрывает дипломатические усилия для урегулирования конфликта", - заявил министр.