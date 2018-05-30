«За свои права надо бороться» 30.05.2018, 11:14

В Витебске предприниматель голодал 10 суток.

Онар Иванов голодал с 19 мая. Таким образом он хотел повлиять на власти, чтобы те изменили пути передачи арендуемых помещений в собственность многолетних арендаторов, таким образом улучшая условия работы и для себя лично, передает «Белсат».

«Чтобы не навредить здоровью, я вынужден приостановить голодовку на определенное время. И об этом я тоже написал письменное уведомление в горисполком. За это время никто из представителей власти не связался со мной. На первый взгляд может показаться, что такие действия напрасны. Я считаю, что за свои права надо бороться», – говорит предприниматель.

Теперь свои права витеблянин будет отстаивать в суде.

Мужчина более 20 лет арендует помещение у государства. Теперь в нем находится парикмахерская.

За эти годы он много раз делал косметический ремонт, о чем написано в договоре. Капитальный ремонт должен делать хозяин. Но Витебский горисполком отказывается заменить старые опасные окна, которым более 40 лет, и перекидывает ремонт на плечи предпринимателя.