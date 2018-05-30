Назван наиболее вероятный вариант нового названия Македонии 30.05.2018, 11:26

Греция и Македония достигли предварительной договоренности.

Наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является Республика Северная Македония.

Такая договоренность достигнута главами внешнеполитических ведомств двух стран, сообщил македонский телеканал Telma со ссылкой на источники, информирует «Европейская правда» cо ссылкой на N1.

По данным источников, план разрешения спора, утвержденный главами МИД двух стран два дня назад в Брюсселе, состоит из 11 пунктов. Премьер-министры Македонии и Греции обсудят план в телефонном разговоре в среду, а финальное одобрение договоренностей должно состояться на личной встрече премьеров позже.

Греческие СМИ сообщают, что глава македонского правительства должен представить этот документ парламенту, который должен одобрить его простым большинством голосов.

Когда парламент одобрит план, Греция сообщит НАТО о своем одобрении вступления Македонии в НАТО, но при условии, что Македония изменит Конституцию. Кроме того, в сентябре или в октябре в Македонии должен состояться референдум по поводу нового названия.

Афины считают, что название Македонии является узурпацией названия ее исторической провинции, и в связи с этим блокируют вступление Македонии в НАТО.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев ожидает, что решение будет найдено до июня, перед саммитом лидеров ЕС. Македония должна решить спор, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз.