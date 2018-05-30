ЦРУ: Северная Корея не откажется от ядерного оружия 30.05.2018, 11:35

Фото: Reuters/KCNA

Полный демонтаж ядерной программы КНДР может занять до 15 лет.

Центральное разведывательное управление США расходится с президентом Дональдом Трампом в оценке перспектив отказа Северной Кореи от ядерного оружия, сообщает «Радио Свобода».

По мнению аналитиков, этот сценарий не будет реализован в ближайшее время, и лучшее, на что может рассчитывать Вашингтон, это замораживание северокорейских ракетно-ядерных мероприятий. Трамп же надеется, что его ожидаемая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном увенчается денуклиаризацией Корейского полуострова.

Тем не менее, полагает ЦРУ, Ким может пойти на ряд уступок, например, согласится на открытие в Пхеньяне ресторана быстрого обслуживания типа Макдональдса.

Соединенные Штаты, со своей стороны, тоже готовы на уступки, одна из которых — исключение из повестки переговоров вопросов прав человека в Северной Корее.

По оценке Зигфрида Хекера, одного из ведущих американских атомщиков, который неоднократно бывал в Северной Корее, полный демонтаж ядерной программы КНДР может занять до 15 лет. Начаться от должен с закрытия ряда атомных объектов и передачи под международный контроль всех запасов радиоактивных материалов.