В Минске появился памятник «Совести коммунальных служб» 30.05.2018, 11:40

Его поставили на месте клумбы с цветами, которую коммунальщики заложили тротуарной плиткой.

В одном из дворов Первомайского района Минска появился памятник «Совести коммунальных служб», передает «Еврорадио».

Памятник возник на месте, где совсем недавно была клумба с цветами. Теперь вместо клумбы — ровненькая тротуарная плитка.

Как видно на фото, памятник составлен из тротуарной плитки и стоит буквально у подъезда. На нём — свеча, букет сирени и табличка с надписью «Совесть коммунальных служб. 22.03.1991-29.05.2019. Вечная память».

Житель дома Олег Давыдчик сообщает, что памятник сделан из плитки, которой должны замостить клумбу возле подъезда соседей.