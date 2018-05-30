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В Минске появился памятник «Совести коммунальных служб»

  • 30.05.2018, 11:40

Его поставили на месте клумбы с цветами, которую коммунальщики заложили тротуарной плиткой.

В одном из дворов Первомайского района Минска появился памятник «Совести коммунальных служб», передает «Еврорадио».

Памятник возник на месте, где совсем недавно была клумба с цветами. Теперь вместо клумбы — ровненькая тротуарная плитка.

Как видно на фото, памятник составлен из тротуарной плитки и стоит буквально у подъезда. На нём — свеча, букет сирени и табличка с надписью «Совесть коммунальных служб. 22.03.1991-29.05.2019. Вечная память».

Житель дома Олег Давыдчик сообщает, что памятник сделан из плитки, которой должны замостить клумбу возле подъезда соседей.


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