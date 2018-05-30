Советник Путина по интернету: Мы, скорее всего, попросим Microsoft покинуть Россию 30.05.2018, 11:47

Герман Клименко

Евгений Дудин/Коммерсантъ

Герман Клименко анонсировал возможный запрет американской компании в РФ.

Корпорацию Microsoft, скорее всего, могут "попросить" уйти с российского рынка. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко 28 мая во время круглого стола "От Роскомнадзора до "Роскомсвободы": стейкхолдеры интернета о границах и фрагментации", аудио есть в распоряжении агентства РБК.

Клименко сказал, что в РФ "все хорошо с программистами", и впервые не стыдно за индустрию, "как бы не чморили Яндекс". В то же время, по его словам, там, где начинается "стык железа и программного обеспечения, все плохо".

Советник президента РФ высказал надежду, что в его стране будут гордиться проектами, где представители России "действительно хороши". По его словам, это – искусственный интеллект, нейронные сети и другое.

Он заявил, что в современном фрагментационном мире, когда "[Лабораторию] Касперского" просят покинуть США, а "РФ, скорее всего, попросит Microsoft покинуть ее", "за этим занятно будет наблюдать". Клименко добавил, что "у каждого есть кого изгнать".

В Microsoft комментировать заявление советника президента РФ не стали, отметило агентство.