«Трудовой стаж 38 лет, воспитала 9 детей, а пенсия - $117» 3 30.05.2018, 11:52

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Многодетная мать возмущена мизерными выплатами.

Трудовой стаж многодетной матери Анны Челюк из Березовского района, у которой 9 детей, составляет 38 лет, пишет tut.by. «Много детей — много потребностей. Муж один не смог бы достойно содержать большую семью. А мне не хотелось, чтобы наши дети в чем-то нуждались. Вот и приходилось работать: 26 лет в сельском хозяйстве, 12 — в Березовском районном ЖКХ», — поясняет женщина. При этом пенсия у нее всего 235 рублей, и она вынуждена и дальше работать, чтобы дать образование младшим детям.

Анна Челюк рассказывает, что не знает, что такое «находиться в декретном отпуске». Говорит, что рожала и почти сразу выходила на работу, оставляя малышей на маму, а потом и на старших дочерей.

— Я дояркой работала. В 10 вечера возвращалась с дойки и бралась за домашние дела. Одна стирка чего стоила, тогда ж все делалось вручную. До двух-трех часов ночи возилась, а в 4 утра вставала. И так каждый день.

Чтобы прокормить большую семью, и хозяйство держали большое: две коровы, лошадь, свиньи, куры, гуси, утки.

При этом, говорит, ни единого раза не пожалела, что у них такая большая семья. Одно ее печалит — длинная трудовая биография обернулась маленькой пенсией. Как многодетной, Анне Константиновне на 5 лет раньше общеустановленного срока была назначена пенсия, но она вынуждена и дальше усердно работать — еще двоим детям надо помочь получить образование. Все старшие получили среднее специальное, у двоих — высшее. Младшие же только становятся на ноги. Поэтому и супруг Виктор Викторович, будучи пенсионером по возрасту, работу не оставил.

Что касается размера пенсии Анны Челюк, то в отделе пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Березовского райисполкома пояснили, что он не зависит от числа детей, а в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении» начисляется в зависимости от размера заработной платы и стажа.

Начальник отдела Татьяна Чайчиц при этом заметила, что на момент назначения Челюк пенсии ее общий стаж исчислялся 28 годами, затем делался перерасчет. Анна и сама отмечает, что в годы ее работы в сельском хозяйстве заработки были невысокими, отсюда и соответствующий размер пенсии.

— Не ради доплат я рожала. Как бы трудно ни было, но мы воспитали хороших детей, за которых не стыдно, — отмечает Анна Челюк.