Стало известно, какой будет погода в последний день весны 30.05.2018, 12:07

Осадков завтра не ожидается.

До 30 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 31 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер ночью ожидается слабый, днем северный, северо-восточный 4-9 м/с, по востоку порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 19-25. По юго-западу страны ночью ожидается плюс 16-19, днем - 26-30 градусов.