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Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России

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  • 30.05.2018, 12:09
Уильям Браудер
Фото: AFP

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде «актов Магнитского».

Испанская полиция по запросу России задержали в Мадриде Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital, в котором работал юрист Сергей Магнитский, пишет "Европейская правда".

Об этом Браудер написал на своей странице в Твиттере.

"Только что в Мадриде меня арестовала испанская полиция по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок" - написал он.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.


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