Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России 2 30.05.2018, 12:09

Уильям Браудер

Фото: AFP

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде «актов Магнитского».

Испанская полиция по запросу России задержали в Мадриде Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital, в котором работал юрист Сергей Магнитский, пишет "Европейская правда".

Об этом Браудер написал на своей странице в Твиттере.

"Только что в Мадриде меня арестовала испанская полиция по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок" - написал он.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now. — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.