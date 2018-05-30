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Пять рублей за рыбалку: В cтране уже сотни платных озер

  • 30.05.2018, 12:22

За пользование богатством нашей природы белорусам приходится платить из собственного кармана.

Беларусь, как известно, край озер, только вот за пользование богатством нашей природы белорусам еще приходится и платить из собственного кармана, передает «Белсат». В последнее время практика передачи озер арендаторам поставлена на поток. Так, около 120-ти водоемов Витебской области сданы в аренду, еще около 80-ти остаются в резервном арендном фонде.

Озеро Лосвидо в Городокском районе Витебской области раньше было полно рыбы, а теперь стоит пустое.

«Арендатор взял озеро в аренду, зарыбливал он его или нет. В озере рыбка сама рамножалась. В этом озере организуется промысел, рыбная ловля, сети. Рыбка вылавливается, продается. Ну а после озеро остается пустое. Как говорят люди, многие озера превратились в пустые колодцы», - говорит рыбак Александр Марач.

При этом арендаторы часто ограничивают свободный доступ к арендованным водоемам. За отдых и рыбалку на озере Лосвидо приходится платить.

«Я здесь вырос на этом озере. И платить пять рублей за полкилограмма этой рыбы? - говорит местный житель. - Озеро незарыбленное, грязное, берега неухоженные. Никто практически ничего не делает. И ходить туда нет смысла - пять рублей платить каждый день».

«К сожалению, у нас сейчас делается как. Приехали, взяли озеро в аренду, выгребли оттуда все, что можно и все», - добавляет другой сельчанин.

«Прежде чем брать озеро в аренду, нужно что-то сделать для этого озера», - говорит еще один местный.

Арендаторы заявляют, что претензии рыбаков к ним неоправданные, а они действуют полностью в соответствии с законодательством. Работники ООО «Велес», которому озеро Лосвидо передано в аренду на 10 лет, говорят о затратах, которые несет общество, обслуживая водоем.

«Это опять же расходы на топливо, на зарплату сотрудникам, которые убирают этот мусор. Соответственно, арендная плата. Если будет проводиться зарыбление - это затраты на покупку малька рыбы. Будет устраиваться зона отдыха, беседки, катамараны», - говорит по телефону представитель компании.

Главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Городокского райисполкома Татьяна Щербакова в свою очередь сообщила, что передача белорусских озер в аренду - обычная практика на территории всей страны. Она регламентируется среди прочего указом диктатора № 580.

«Претендент обращается в облисполком с определенным пакетом документов. Облисполком поручает райисполкому провести торги в виде конкурса или аукциона. Дается объявление в газету, на сайтах исполкомов. Подаются документы. Если конкурс, выбирается из предложений, которые поданы. Аукционов у нас еще не было, только конкурс», - рассказывает Татьяна Щербакова.

В прошлом году резонансной стала история со сдачи в аренду 91-го километра реки Припять. Тогда общественность сумела отстоять свое право на бесплатное пользование природными богатствами.


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