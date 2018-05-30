ПАСЕ: Беларусь должна немедленно ввести мораторий на смертную казнь 30.05.2018, 12:22

Совет Европы выступил с аналогичным заявлением.

В Парламентской ассамблее Совета Европы решительно осудили возможное приведение в исполнение очередных смертных приговоров в Беларуси, сообщает "Интерфакс".

"Секретность, связанная с исполнением смертной казни в Беларуси, является особенно тревожной особенностью. Информация скрывается как от общественности, так и от членов семьи. Рабочая группа по отмене смертной казни в национальном собрании Беларуси должна безотлагательно рассмотреть этот вопрос и ввести мораторий на смертную казнь без дальнейших проволочек", - говорится в совместном заявлении генерального докладчика ПАСЕ об отмене смертной казни Ива Крачтена (Yves Cruchten ) и бывшего докладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони (Andrea Rigoni).

Докладчики ПАСЕ также заявили, что "твердо выступают против любого смертного приговора, вынесенного белорусскими судами, и любых казней, совершенных в Беларуси". "Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое уже неприемлемо в Европе", - заключили докладчики.

Накануне Совет Европы выступил с аналогичным заявлением.

Во вторник незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщил, что два смертных приговора, возможно, приведены в исполнение в республике в мае.

По данным центра, об этом заявил 29 мая в Верховном суде Беларуси при рассмотрении апелляции другой осужденный к смертной казни. "Осужденный Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь на 16 мая из камеры смертников вывели Алексея Михаленю и Виктора Летова, с которыми он сидел вместе. По его словам, их расстреляли", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте "Весны".

Как сообщалось, житель Наровли Алексей Михаленя был приговорен к смертной казни в 2017 году за убийство двух пожилых людей.

О приговоре 31-летнему Виктору Летову ранее рассказал первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович. "Человек, к сожалению, совершил уже третье в своей жизни убийство. Совершил убийство, отбывая наказание тоже за убийство, - убил своего товарища по несчастью, другого заключенного, из личной неприязни, хладнокровно и жестоко", - сказал В.Калинкович.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.