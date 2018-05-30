В Минске на улице Гурского произошел серьезный пожар 3 30.05.2018, 12:33

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(Обновлено) Возгорание произошло на территории предприятия.

Около 12.00 в районе улицы Гурского начался пожар. На месте работали спасатели, сообщает tut.by.

«В районе улицы Гурского в Минске — возгорание на территории предприятия. Прибыли подразделения МЧС», — сообщил официальный представитель МЧС по Беларуси Виталий Новицкий.

В ведомстве уточнили, что произошло возгорание утеплителя на открытой площадке площадью около 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как сообщили журналисты с места происшествия, пожар начался на территории шиномонтажа на улице Гурского, 34.

В 12.39 пожар был ликвидирован.