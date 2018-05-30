В Китае доказали, что их цивилизации около 6 тысяч лет 4 30.05.2018, 12:32

1,036

В исследовании принимали участие эксперты из 70 различных научных и археологических институтов.

В Китае представили доказательства того, что китайская цивилизация существовала около 5 тысяч лет назад. Исследование проводилось с 2001 года в районах среднего и нижнего течения рек Хуанхэ и Янцзы, а также реки Ляохэ, протекающей через северо-восточную провинцию Цзилинь, пишет «Дилетант».

В исследовании принимали участие эксперты из 70 различных научных и археологических институтов. Ссылаясь на находки, сделанные во время археологических раскопок в Лянчжу, Таосы и Шимао, эксперты заключили, что цивилизация зародилась в отдельных районах Хуанхэ 5 800 лет назад, пишет издание GBTimes. А около 3800 лет назад зародилась более развитая цивилизация в центральной части Китая. Ее представители основывали города и распространяли свое влияние на соседние регионы, постепенно именно они стали «ядром» всех процессов, которые происходили в китайской цивилизации.