Cтало известно, под кого Лукашенко изменил границы Минска 11 30.05.2018, 12:57

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В Шабанах будет налажено табачное производство.

Для развития табачного производства в Шабанах «депутаты» Мингорсовета проголосовали за изменение границ столицы, сообщает БелТА.

Как стало известно tut.by, проект реализует компания, подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину. Именно ему недавно власти страны доверили торговлю сигаретами.

Участок площадью 1,48 гектара, расположенный на территории промышленной зоны Шабаны, предлагается включить в состав Минской области и Минского района для реализации инвестиционного проекта по развитию табачной отрасли.

— Это промышленная зона, жилые здания на указанной территории отсутствуют, — сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.

Как рассказали два информированных источника, инвестпроект реализует подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания.

— Проект реализуется в рамках достигнутых договоренностей на уровне Лукашенко в конце прошлого года. В его развитие подготовлен проект указа Лукашенко, — говорит собеседник портала.

Источник, близкий к Алексею Олексину, отказался от комментариев.

Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. А в конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Недавно же «Энерго оил» стало вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами Лукашенко имел право ввозить в страну сигареты.

Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами Лукашенко. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.