На Гомельщине доярки раз за разом восстают против руководства и побеждают 3 30.05.2018, 13:07

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Фото: «Радыё Свабода»

Работники хозяйств упорно отстаивают свои права.

Доярки сельскохозяйственного предприятия «Кривск» Буда-Кошелевского района в очередной раз восстали против руководства хозяйства. За последние три года в хозяйстве сменились семь руководителей. Не в последнюю очередь благодаря упорству работников, отстаивающих права с помощью СМИ и судов. «Радыё Свобода» попыталось разобраться в этом феномене.

Коллектив «Кривска» защищает уволенную коллегу Татьяну Семенову. Руководство утверждает, что причина увольнения — кража комбикорма. Женщина отрицает это. Ее коллеги не впервые конфликтуют с руководством. Заведующий фермы, бригадиры, доярки многократно решали трудовые споры в судах. И побеждали.

«В милиции, прокуратуре и суде говорят, что время уже им снять дом в Кривске, чтобы не ездить туда-сюда», — шутят местные жители.

Чем отличается ситуация в «Кривске»?

КСУП «Кривск» — коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие в Буда-Кошелевском районе. Центр хозяйства — деревня Мефедовка. Предприятие — одно из крупных в районе, ранее не раз занимало первое место по надоям и намолам. Здесь работает 400 человек.

Доярки и механизаторы из Кривске не впервые выступают против руководства. И добиваются выполнения своих требований — через публикации в СМИ, судебные процессы. Заодно и меняют директоров хозяйства.

Три года назад доярки воевали с руководителем коммунального сельскохозяйственного УП «Кривск» Александром Подолячиным за приватизацию колхозных домов. Дело началось с немотивированно высоких цен на дома, закончилось — многочисленными проверками органов, увольнением директора, а затем — недовольных им.

Женщины через суд восстановились на работе и получили компенсацию за вынужденные «выходные». Из-за пристального внимания к хозяйству со стороны органов власти здесь появился наконец коллективный договор, стали прозрачными условия работы, доярки увидели свои «расчетные» и расценки. Теперь они знают, за что получают деньги. За выявленные при проверках нарушения законодательства понесли наказание должностные лица хозяйства.

За последние три года в хозяйстве сменились семь руководителей. Сельчане не считают это позитивным результатом, наоборот — жалеют, что частая смена руководителей «довела хозяйство до ручки».

Лаборант фермы Галина Сотникова говорит, что нынешний директор не виноват в экономических проблемах, потому что пришел работать тогда, когда хозяйство уже «стояло на коленях».

Не боятся ли сельчане выступать против руководства?

Работницы фермы говорят, что не боятся выступать против руководства, так как уже имели опыт восстановления на работе через суды.

«Не боятся, ведь у нас такие люди. Они работают и хотят получать достойные зарплаты — поэтому и требуют своего», — говорит бригадир фермы Светлана Зайцева.

Через суды прошел ее муж, бывший начальник комплекса в Кривске. Также был уволен.

«Мы поехали в Департамент по работе, нам сказали — ничего не сделаете. Подали в суд — добились, ему выплатили компенсацию за вынужденные прогулы, на те деньги около сорока миллионов. И добились восстановления на работе», — говорит бригадир.

Увольняли с работы и Галину Сотникову. Теперь она стала на ферме лаборанткой. Раньше была бригадиром.

«Мне урезали зарплату, я подала в суд. Но мы пришли к мировому соглашению — я понимала, что мне здесь жить и работать. Мне выплатили через суд то, что должны были», — вспоминает лаборантка.

Конфликт с руководством произошел, по мнению Сотниковой, из-за того, что она отстаивала своих доярок — воевала за их зарплаты, «отбивала» от наказаний.

Что о протестах говорят руководители хозяйства?

Сейчас «Кривск» возглавляет Андрей Зубарев. После очередного протеста он высказался в районной газете «Авангард», что на предприятии должна быть дисциплина. Когда новый руководитель пришел на работу, то понял, что «здесь полная анархия, людям не интересны ни зарплаты, ни порядок на рабочих местах, ни ответственность за свое дело».

Директор считает, что люди «привыкли работать в полной вседозволенности, абсолютно не понимая, что через полгода такой работы предприятию придет конец».

До 2015 года хозяйством руководил Александр Подолячин. Должность занимал 18 лет. Он высказывался, что у доярок, которые пишут жалобы, — «личная ненависть», так как «когда-то мы их заставили работать правильно, по технологиям». Он прогнозировал, что «сегодня они хотят снять меня, завтра — председателя райисполкома, потом — председателя облисполкома, а потом и президенту начнут говорить, что что-то не так!» Но должность потерял только он.

На смену ему пришел Василий Ананьев. Он говорил, что доярки не выполняют технологический процесс, а жалобы пишут во все инстанции, так как «вошли во вкус». Ананьев намекал, что «мы кого-нибудь уволим за грубые нарушения, за то, что мы не получили телят, и как следствие — не получим молока».

Тогда была уволена специалист по искусственному осеменению Валентина Кулидобра. Но она восстановилась на работе — через суд.

Помог ли уволенным дояркам суд?

Валентина Кулидобра добилась через суд и восстановления на работе, и выплаты компенсации. Сейчас она работает помощником бригадира фермы.

«Меня после того суда еще раза три пытались уволить. Уже при новом руководстве. Я спрашивала о причине — почему меня преследуют, чем я заслужила такое отношение? Но директор и начальник охраны ничего не ответили — молчали», — говорит Валентина Кулидобра.

Она говорит, что страшно «воевать» только в первый раз, потом — нет.

Анна Красникова работает на ферме животноводом по уходу за телятами. До этого двадцать лет доила коров. После многочисленных жалоб в различные инстанции на высокие цены приватизации домов уволилась с фермы.

«Меня восемь месяцев никуда не брали на работу, сидела дома. Уже грозила руководству, что пойду воровать, потому что за что мне жить? Тогда приняли животноводам», — говорит Анна Красникова.

Из-за чего на ферме в Кривске новый конфликт?

25 мая с фермы уволили Татьяну Семенову, которая отработала дояркой двадцать лет. Ее поддержали коллеги, которые в очередной раз вызвали в Мефедовку журналистов. Бригадир, лаборантка и работницы фермы хвалили Татьяну, говорили, что она лучшая доярка, надаивала по 20 литров с коровы.

Сама Татьяна считает, что увольнение — месть, результат конфликта с начальником охраны Николаем Рябцевым.

«Он подал на меня в суд за оскорбление, а я выиграла дело. Сейчас обвинили, что воровала комбикорм. Я не крала! Купила комбикорм у животноводов. На него милиция и составила бумаги, он штраф получил», — говорит Семенова.

Она воспитывает 16-летнюю девочку, над которой взяла опеку. Боится, что в деревне не найдет другой работы. Последняя зарплата у нее была больше 830 рублей. Ее коллеги говорят о зарплатах в 300-500 рублей. Зимой, по словам доярок, могли и 200 получить.

Бригадир фермы Светлана Зайцева хвалит свою подчиненную, говорит, что никаких замечаний к ее работе не было, женщина ответственная, трудолюбивая.

«Это предвзятое отношение к ней. Кто придет работать на ее место?», — спрашивает бригадир. Она переживает, что из=за этого увольнения у людей пропадет желание работать, так как «каждый задумается — может, он будет следующий, выбросят — и все!»

Об этом говорят и доярки. Они боятся, что тоже могут оказаться на месте Татьяны. «Комбикорм на ферме воровали и раньше. Но мало кого увольняли», — говорят работницы фермы.

Лаборантка Галина Сотникова переживает, что нормальных работников сейчас не хватает, люди «измотаны» тяжелым трудом, не имеют достойных зарплат — и поэтому озлобленные. Она также считает, что не стоит увольнять таких доярок, как Семенова.

Татьяна Семенова 28 мая сказала, что уже подала заявление в суд, чтобы ее восстановили на работе.