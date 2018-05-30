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Полиция Киева: Аркадия Бабченко могли убить из пистолета Макарова

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  • 30.05.2018, 13:05
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В рамках уголовного дела об убийстве журналиста будет назначен ряд экспертиз.

Журналист Аркадий Бабченко, застреленный в Киеве, мог быть убит из пистолета Макарова. Как передает украинское издание УНН, ссылаясь на представителя полиции, на месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 миллиметров под «Макаров».

На странице полиции Киева на Facebook также говорится, что в рамках уголовного дела об убийстве журналиста будет назначен ряд экспертиз.

Российский журналист и писатель Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в Киеве на пороге своей квартиры тремя выстрелами в спину. Киллер с места преступления скрылся. Бабченко в луже крови обнаружила его супруга, когда вышла из ванной комнаты. Журналист скончался в карете скорой помощи.

По факту расстрела Бабченко Национальная полиция Киева возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» (часть 1 статьи 115 УК Украины). «Первой очевидной версией» убийства украинские правоохранители рассматривает профессиональную деятельность журналиста, второй — гражданскую позицию корреспондента.

Правоохранители опубликовали фоторобот предполагаемого преступника и его приметы: «Возраст 40-45, рост 175-180, телосложение среднее, имеется живот, черты лица средние. Был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы».

По предварительной информации, у киллера мог быть сообщник. В МВД заявили, что соседи погибшего не слышали выстрелов, поэтому полицейские предполагают, что преступник использовал глушитель.


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