Cемашко о БелАЭС: Первый энергоблок запустим в конце 2019 года 13 30.05.2018, 13:22

1,312

Владимир Семашко

Фото: DELFI

В Беларуси готовится к старту проект «Росатома».

Строительство Белорусской АЭС идет в соответствии с установленным графиком, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, сообщает "Интерфакс".

"Первый энергоблок будет введен, и все идет по графику, в конце следующего, 2019 года, а второй блок – к 1 июля 2020 года", - сказал Cемашко.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Напомним, что строительство Островецкой АЭС проходит с нарушением всех международных норм. Против строительства выступает Литва, на границе с которой возводится атомная станция.