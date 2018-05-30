Да, это война 2 Богдан Яременко

30.05.2018, 13:24

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Богдан Яременко

И еще одна фамилия в списке ее жертв.

Среди самых желанных для России целей были и будут те, кто пытается своей жизнью доказывать, что Россия – это не только Путин и «русский мир»

Покойся с миром, Аркадий Бабченко. Еще одна фамилия среди длинного списка жертв войны. И значительно более длинного, чем хотелось бы, списка жертв войны мая этого года.

Да, это война. Это, как бы этого ни хотелось, не последняя жертва. И каждый из нас, кто считает эту войну своей, войной за свои идеалы, за свою страну, за свои убеждения, очевидно должен быть готов платить высокую цену.

К сожалению, поскольку речь идет о ценностях, а не территории, среди самых желанных для России целей были и будут те, кто пытается своей жизнью доказывать, что Россия – это не только Путин, и не только «русский мир».

Аркадий Бабченко в этом вопросе был настоящим. Сомнений не вызывал.

А вот таких "своих" Путин и созданный им фашистский режим, ненавидит особенно страстно. Их уничтожают – Вороненков, Скрипаль и другие. Теперь и Бабченко.

И именно потому, что каждая следующая жертва этой войны за окопами передовой будто бы четко прогнозируема и понятна, становится очень горько. Неужели мы не можем никого из них уберечь? Ведь, если верить бравурным сообщениям – кого-то же спасаем.

И что нужно изменить, чтобы мы начали беречь и своих, и тех, кто не только нашел в Украине убежище, но и в силу своих убеждений влился в нашу борьбу?

Больше людей? Больше денег? Больше профессионализма? Больше совести? Больше разоблачительных заявлений?

Или сигнал на ту сторону дойдет только тогда, когда в Москве или где-то еще будут ликвидированы те, кто нам поперек горла, или те, кто отдавал приказы, организовывал и исполнял ликвидации на украинской земле? Другого языка они, кажется, не понимают.

Но понимаем ли это мы? И что мы будем с этими знаниями делать?

Горько и грустно.

Богдан Яременко, "Фейсбук"