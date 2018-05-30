Министр труда рассказала, в каких ситуациях «тунеядцев» освободят от оплаты 26 30.05.2018, 13:47

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Ирина Костевич

Фото: tut.by

Первый список «тунеядцев» будет сформирован к 1 декабря 2018 года.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич привела примеры некоторых трудных жизненных ситуаций, которые планируется включить в перечень.

Речь об этом шла на заседании верхней «палаты парламента», принявшей сегодня к сведению декрет №1 о содействии занятости, передает корреспондент БелТА.

Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет.

"Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться", - сказала Ирина Костевич.

Она добавила, что рекомендации готовятся с учетом накопленного комиссиями опыта. Ожидается, что они будут готовы к 1 июля. Как сообщалось, первый список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря 2018 года.

Включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - с 1 октября.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. Пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября.

Ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут подпасть около 250 тысяч белорусов.