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Польская экономика выросла на 5,2%

  • 30.05.2018, 13:59

Экономика страны-соседки Беларуси развивается быстро и в то же время последовательно.

Польская экономика в первом квартале 2018 года выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает «Радио Польша», об этом сообщило Главное статистическое управление.

По словам министра инвестиций и развития Польши Ежи Квециньского, это очередной положительный квартал для экономики Польши.

«Мы фиксируем экономический рост в районе 5%, это означает, что экономика развивается быстро и в то же время последовательно. Это, в свою очередь, сказывается на инвестициях не только на государственном, но и на частном уровнях», - сказал министр.

Обнародованные результаты на 0,1% превышают предварительные оценки Главного статистического управления от середины мая текущего года.


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